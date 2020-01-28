Дебальцево, ДНР, 28 января 2020, 12:17 — REGNUM Жители города Дебальцево, расположенного в ДНР, подготовили для подачи в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иски против Украины, заявила председатель общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной Анастасия Буторкина, сообщило 28 января «Донецкое агентство новостей».
Квартиры получили повреждения в результате прямых попаданий снарядов. Общая сумма ущерба составляет около 12,7 млн рублей.
Напомним, в 2014 году город Дебальцево был захвачен украинскими силовиками, а в начале 2015 года освобождён силами Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 23 единицы боеприпасов, включая три мины калибра 82 мм.
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