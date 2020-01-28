Дебальцево, ДНР, , 12:17 — REGNUM Жители города Дебальцево, расположенного в ДНР, подготовили для подачи в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иски против Украины, заявила председатель общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной Анастасия Буторкина, сообщило 28 января «Донецкое агентство новостей».

«На заседании рассматривались обращения жителей двух многоквартирных домов под номерами 13 и 46, расположенных в Дебальцево по улице Ленина, которые были повреждены в результате боевых действий в 2014 и 2015 годах», — рассказала она.

Квартиры получили повреждения в результате прямых попаданий снарядов. Общая сумма ущерба составляет около 12,7 млн рублей.

Напомним, в 2014 году город Дебальцево был захвачен украинскими силовиками, а в начале 2015 года освобождён силами Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 23 единицы боеприпасов, включая три мины калибра 82 мм.

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