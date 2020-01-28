Первоуральск, Свердловская область, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области группировка чёрных риелторов отдана под суд. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Всего в особо крупном мошенничестве обвиняются семеро человек. Они действовали в Первоуральске в 2010—2017 годах. Возглавлял её ранее судимый гражданин, который в своё время возглавлял одно из агентств недвижимости и знал эту сферу.

Мошенники находили граждан, злоупотребляющих алкоголем и имеющих долги за услуги ЖКХ, и втирались к ним в доверие. Они склоняли их к тому, чтобы продать свои квадратные метры. Взамен обещали погасить долг и найти им другое жильё. Всего на их счету 17 таких эпизодов. В целом пострадавшие понесли ущерб на более 15 млн рублей.

Задержаны мошенники были весной 2017 года. Часть ущерба они возместили добровольно. Теперь им предстоит отвечать перед судом.