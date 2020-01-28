Пермь, , 12:12 — REGNUM В Пермском крае в настоящее время ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ расценивается как неэпидемическая. Однако каждую неделю количество заболевших растет, и ожидается, что в первой декаде феврале эпидпорог будет превышен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным минздрава Прикамья, с 20 по 26 января уровень заболеваемость увеличился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю гриппом и ОРВИ заболели 19 408 человек, среди них треть (6 528) — дети. Грипп диагностирован у 33 человек, в том числе пяти детей.

Напомним, с 13 по 19 января заболевания диагностированы в отношении 16 118 человек: 10 411 детей и 5707 взрослых.

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