Кизляр, Дагестан, , 12:21 — REGNUM На лечении в центральной городской больнице дагестанского Кизляра, где люди массово отравились водой, остаются 16 человек. Среди них 11 детей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Кизляре в текущем месяце были госпитализированы порядка 240 человек, больше половины из которых — дети. Причиной массового отравления стала некачественная вода из крана. По данному факту расследуется уголовное дело.

В минздраве отметили, что ситуация со вспышкой ОКИ в Кизляре стабилизировалась, однако для закрепления положительной динамики в городе продолжаются подворовые обходы населения. Делается это для своевременного выявления заразившихся. Проводят обходы 16 бригад, в составе которых врачи и волонтеры.

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