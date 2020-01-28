Красногорск, , 12:14 — REGNUM В Подмосковье с начала 2020 года устранили 380 нарушений чистоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзоре Московской области.

По итогам работы административных комиссий в январе 2020 года вынесли 380 предписаний на устранение чистоты, порядка и благоустройства. По словам начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова, больше всего нарушений — 123 — устранили в Солнечногорском горокруге. В Орехово-Зуеве исправили 29 проблем, в Красногорске — 27, в Клину — 24, в Химках и Серпухове — по 20, в в Одинцовском районе — 15, в Протвино — 14. Он напомнил, что с 2018 года ведомство также осуществляет надзор за соблюдением норм содержания территорий в садовых товариществах.