Москва, 28 января 2020, 12:13 — REGNUM Из-за гололедицы в Москве и Московской области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 28 января сообщил Гидрометцентр России.
На сайте службы отмечается, что предупреждение действует до 23:00 среды, 29 января.
«Погода потенциально опасна. Местами гололедица», — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Ранее синоптики передавали, что 28 января в Москве ожидается днем до +1 °С.
Напомним, по прогнозам гидрометеорологического центра, в феврале на северо-востоке России ожидается холодная аномалия температурного режима. На остальной территории России температура будет в среднем на 2—4 °С выше нормы.
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