Уфа, , 12:14 — REGNUM Рост числа заболевших ОРВИ и гриппом зафиксирован в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 20 января по 26 января текущего года в Башкирии заболели ОРВИ всего 20 916 человек. Таким образом, рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составил 4,3%.

При этом в Уфе зафиксировано снижение по данному показателю. В столице Башкирии заболели 6700 человек.

Отмечается, что заболеваемость в Башкирии ниже эпидемического порога на 3,5%.

При этом, в городе Уфе наблюдается превышение данного показателя на восемь процентов.

Отмечается, что порядка 68% заболевших составляют несовершеннолетние.

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