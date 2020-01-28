Махачкала, , 12:32 — REGNUM Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность продлением ареста журналиста из Дагестана Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Он считает, что уголовное преследование Гаджиева связано с его профессиональной деятельностью.

Напомним, редактор отдела религии дагестанского еженедельника «Черновик» Гаджиев находится под стражей в Махачкале с середины июня 2019 года. Сам журналист свою вину отрицает, а его коллеги называют уголовное дело сфабрикованным.

«Я обеспокоен продлением ареста Абдулмумина Гаджиева из издания «Черновик» в России по обвинению в терроризме. Гаджиев — журналист, его не следует привлекать к ответственности за профессиональную деятельность. Я призываю снять с него обвинения и освободить его», — написал Дезир в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное заявление Арлем Дезир сделал и 20 июня — спустя несколько дней после ареста Абдулмумина Гаджиева. Тогда представитель ОБСЕ призвал российские власти провести тщательную и прозрачную проверку предъявленных журналисту обвинений.

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