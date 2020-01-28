Биробиджан, , 08:08 — REGNUM В Биробиджане из-за значительно прироста заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями, на карантин пришлось закрыть целую школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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По состоянию на вторник, 28 января в Биробиджане на карантин закрыты школа № 5 полностью, а также 20 классов в четырёх образовательных учреждениях: в школе № 7 — девять, в школе № 11 — три, в школе № 14 — четыре, в школе №16 — четыре класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 27 января, в Биробиджане на карантин было закрыто 17 школьных классов.