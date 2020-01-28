Оренбург, , 08:05 — REGNUM В Оренбурге суд вынес решение о взыскании с владельца собаки, которая покусала женщину, компенсации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном районном суде города.

Две соседские собаки напали на оренбурженку летом 2019 года. Одна собака покусала горожанку. Пришлось делать прививки от ряда заболеваний и пройти курс лечения антибиотиками.

Женщина в суде потребовала компенсации за моральный вред от владельца животных. В судебной инстанции отметили, что собака является имуществом, и собственник обязан его содержать так, чтобы оно не причиняло вреда окружающим.

С хозяина собаки взыскано 45 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.