Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель получил срок за сбыт наркотиков. Приговор вынес Октябрьский райсуд, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд установил, что в августе 2019 года Максим К. 1998 года рождения и неустановленное лицо договорились через интернет сбывать наркотические средства. Он приобрёл не менее 18,79 грамма синтетического наркотика. А с 6 по 12 ноября расфасовал вещество, замаскировав их под грецкие орехи. 12 ноября шесть таких орехов и 13 цементных шариков с закладками он рассовал по тайникам, а 14 орехов с веществом продолжил хранить у себя для дальнейшего сбыта.

В тот же день, 13 ноября, его поймали, а наркотики изъяли из оборота. Суд назначил ему 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.