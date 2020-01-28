Якутск, 28 января 2020, 07:57 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о проблемах многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, маленький домик, где живет семья, посетили чиновники всех рангов. Семье пообещали помощь, но ничем не помогли, сообщила корреспонденту ИА REGNUM многодетная мать Марина Кузнецова.
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К ситуации с многодетной семьей подключилось региональное независимое издание SakhaDay. Журналисты возмущены отношением чиновников к оказавшейся в бедственном положении многодетной семье:
Зато семья в социальных сетях вынуждена оправдываться за кучу угля возле дома.
В соцсетях нашлись те, кто упрекнул семью в наличии автомобиля — внедорожника. Но это очень старенький Сурф, 1994 года выпуска, стоимость которого не более 180 тыс. рублей. Он приобретался еще тогда, когда супруг Марины не заболел и у семьи было ИП.
Член ОП Якутии Наталья Холодинина рассказала, что в мае 2019 года многодетные матери Якутска вышли на площадь и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для помощи многодетным в республике.
Многодетные матери просили главу государства об установлении ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума на детей до трех лет, о скидках на оплату ЖКУ, о решении многолетней проблеме выделения земельных участков и прочих житейских вещах.
Пока малообеспеченные многодетные семьи Якутии лишь накапливают проблемы и обиды на власть.
Как сообщало ИА REGNUM, после публикации агентства о проблемах многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, чиновники республики пообещали семье помощь. Но ничем пока не помогли. По словам члена ОП Якутии Натальи Холоднининой, многодетным в Якутии не положено снабжение углем и скидки на ЖКУ, в отличие от других регионов ДФО.