Якутск, , 07:57 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о проблемах многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, маленький домик, где живет семья, посетили чиновники всех рангов. Семье пообещали помощь, но ничем не помогли, сообщила корреспонденту ИА REGNUM многодетная мать Марина Кузнецова.

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«Да, все приходили, спрашивали, смотрели. Сказали, что моя семья итак все, что положено, получает. Все, что положено по нашим, якутским, законам, это выплата один раз в год 16 тыс. рублей, а также пособие на каждого ребенка в размере 1076 рублей. На троих моих несовершеннолетних детей в общей сложности получается 3300 рублей в месяц», — рассказала Марина Кузнецова.

К ситуации с многодетной семьей подключилось региональное независимое издание SakhaDay. Журналисты возмущены отношением чиновников к оказавшейся в бедственном положении многодетной семье:

«Маму, Марину Кузнецову, пригласили в мэрию Якутска, куда она поехала на последние деньги. Но там от чиновников опять прозвучало, что все положенные выплаты производятся. И никому из чиновников не пришло в голову спросить, на что живет семья сейчас», — написало издание.

Зато семья в социальных сетях вынуждена оправдываться за кучу угля возле дома.

Сусанна Рожина, которая договорилась с предприятием СахаСпецТранс о машине угля. Они привезли 25 тонн угля, их хватит, я очень благодарная всем. Марина Кузнецова «В 2019 году мне помогла мэрия Якутска, выделили 15 тыс. рублей, угля хватило до ноября. Потом мне помогла журналист, которая договорилась с предприятием СахаСпецТранс о машине угля. Они привезли 25 тонн угля, их хватит, я очень благодарная всем.

В соцсетях нашлись те, кто упрекнул семью в наличии автомобиля — внедорожника. Но это очень старенький Сурф, 1994 года выпуска, стоимость которого не более 180 тыс. рублей. Он приобретался еще тогда, когда супруг Марины не заболел и у семьи было ИП.

Марина Кузнецова «Машина — необходимость. До ближайшей автобусной остановки больше километра, у нас дети, мы возим на машине воду, продукты, детей в больницу».

«По мнению чиновников мэрии Якутска, семья Кузнецовых не очень-то и бедная, а может быть даже вообще — очень обеспеченная с их старым домиком с печным отоплением, горкой угля и старым автомобилем», — отмечает SakhaDay.

Член ОП Якутии Наталья Холодинина рассказала, что в мае 2019 года многодетные матери Якутска вышли на площадь и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для помощи многодетным в республике.

«Наши власти нас не слышат и ничего не хотят делать! Крик души, накипело! Помогите!», — говорилось в обращении.

Многодетные матери просили главу государства об установлении ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума на детей до трех лет, о скидках на оплату ЖКУ, о решении многолетней проблеме выделения земельных участков и прочих житейских вещах.

Пока малообеспеченные многодетные семьи Якутии лишь накапливают проблемы и обиды на власть.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикации агентства о проблемах многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, чиновники республики пообещали семье помощь. Но ничем пока не помогли. По словам члена ОП Якутии Натальи Холоднининой, многодетным в Якутии не положено снабжение углем и скидки на ЖКУ, в отличие от других регионов ДФО.