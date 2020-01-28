Оренбург, , 07:47 — REGNUM Оренбургская область присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В Оренбургском президентском училище кадеты пятых классов испекли блокадный хлеб и хлеб Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в училище.

Когда пятиклассники начали изучать историю Ленинграда, непокоренного фашистами, то главным открытием стал рецепт блокадного хлеба. Ребята решили узнать вкус этого хлеба. Используя жмых, отруби, низкосортную ржаную муку и опилки кадеты испекли блокадный хлеб и для сравнения рядом в печи запекли белую булку из пшеничного теста.

На мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда, кадетам раздали ломтики испеченного блокадного хлеба. Память погибших во время блокады ленинградцев почтили минутой молчания.

27 января Россия отметила 76-я годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Оренбуржье сейчас проживают шесть участников обороны Ленинграда и 50 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».