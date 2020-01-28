Токио, , 07:47 — REGNUM Вечером 28 января в китайский город Ухань направится чартерный рейс из Японии, чтобы 29 января вывезти на родину около 200 японских граждан. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По словам Мотэги, у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которого обсуждался вопрос вывоза из Уханя японских граждан.

«Первый чартерный рейс вылетит из Японии в Ухань сегодня вечером. Завтра утром он отправится обратно и в первой половине дня вернется в Токио, в аэропорт Ханэда. Мы рассчитываем эвакуировать около 200 человек», — сказал Мотэги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее властям Японии не удавалось организовать чартерные авиарейсы в китайский Ухань, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, для вывоза своих граждан на родину.

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Напомним, что из-за вспышки Коронавируса в Китае, которая распространилась из горда Ухань провинции Хэбэй, целый ряд городов Поднебесной были частично или полностью закрыты для въезда и выезда.

По данным на утро 28 января, количество жертв коронавируса выросло до 106 человек, 4515 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (2019-nCoV) зафиксировано в 30 регионах Китая.

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