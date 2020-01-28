Томск, , 07:42 — REGNUM В Асиновском, Колпашевском, Молчановском и Первомайском районах Томской области работает «Снежный десант» — бойцы томских студенческих отрядов. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, из Томска отряды выехали 26 и 27 января.

По словам руководителя регионального штаба Томского регионального отделения молодёжного объединения «Российские студенческие отряды» Игоря Разживина, «Снежный десант» помогает по хозяйству ветеранам войны, одиноким пенсионерам. Помощь — безвозмездная. Бойцы студотрядов очищают от снега придомовые территории, объекты социальной сферы, памятники и мемориалы,.

Работа «Снежного десанта» в Асиновском и Колпашевском районах продлится до 2 февраля, в Молчановском и Первомайском — до 5 февраля.

Разжавин уточнил, что студенты также организуют для местных жителей спортивные мероприятия, профориентационные встречи для молодёжи. Проводят лекции по здоровому образу жизни и концерты, мастер-классы по прикладному творчеству.

Напомним, томское региональное отделение Российских студенческих отрядов в 2019 году одержало победу в конкурсе Фонда Президентских грантов, получив средства на реализацию проекта «Снежный десант — 2020».