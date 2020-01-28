Пекин, , 07:27 — REGNUM Министерство образования Китая приняло решение перенести начало нового семестра в учебных заведениях на неопределенный срок из-за вспышки заболеваний, вызываемых коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

"Решение о датах начала учебы для университетов и колледжей… будет приниматься локальными департаментами образования», — сообщает агентство.

Отмечается, что студентам так же запрещено возвращаться в кампусы университетов до объявления начала нового семестра. Школьникам же порекомендовали проводить время дома и избегать массовых мероприятий и собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным число жертв нового коронавируса в Китае достигло 106 человек. Также подтверждены 4515 случаев заражения вирусом, еще 6973 человека находятся под подозрением.