Красноярск, , 07:26 — REGNUM В Красноярском крае ежедневно растёт количество заболевших ОРВИ и гриппом, но это ещё не эпидемический уровень. Об этом 27 января сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, за четвёртую неделю 2020 года (с 20 по 26 января) в крае заболели 10 119 человек (за предыдущую неделю заболели около 8 тысяч человек). Что при показателе 37,3 на 10 тысяч населения ниже эпидемического порога на 23,3%. Традиционно чаще всего заболевают дети в возрасте от 0 до 2 и от 3 до 6 лет.

Немного хуже краевой ситуация в Красноярске. За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом в столице региона заболели 5917 человек, что при показателе 54,0 на 10 тыс. населения ниже эпидемического порога на 14,4%.

В Роспотребнадзоре отмечают, что по данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, сейчас «заболеваемость вызвана преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами».

Одновременно, в ведомстве отмечают нарастание активность вирусов гриппа, в первую очередь вируса гриппа А (H1N1)09 и гриппа В.