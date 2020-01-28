Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Скорая помощь может работать на аутсорсинге. Об этом журналистам заявил уральский полпред Николай Цуканов, пишет Накануне.Ru.

По его словам, эта практика вполне нормальная. Но, как и в любой другой сфере, здесь должен быть контроль.

Вопрос Цуканову журналисты задали в связи с обещаниями водителей трёх подстанций скорой помощи Екатеринбурга, работающих на аутсорсинге, не выйти 1 февраля на линию. Как сообщало ИА REGNUM, их не устраивают условия, предложенные новым аутсорсером. Цуканов заверил прессу, что будет разбираться в данной ситуации.

Добавим, ранее эксперимент с передачей скорой помощи удался не везде. Он провалился в челябинском Копейске. Через несколько месяцев после начала работы по новой схеме контракт с аутсорсером был расторгнут.

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