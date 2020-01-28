Якутск, 28 января 2020, 07:12 — REGNUM Член Общественной палаты Якутии, многодетная мать Наталья Холодинина обратила внимание на явное несоответствие поддержки многодетных семей в республике общероссийскому тренду на поддержку многодетных семей. В угольной Якутии многодетным малообеспеченным семьям, проживающим в домах с печным отоплением, не положено снабжение углем за счет бюджета, не положены и скидки на оплату ЖКУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Член ОП Якутии привела в пример соседний Приморский край, где многодетные семьи считаются региональными льготниками по оплате услуг ЖКХ, и им предоставляется скидка не ниже 30%, также есть скидки на вывоз ТБО, другие позиции.
Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска попала в тяжёлую жизненную ситуацию. У семьи нет денег на уголь и еду. Они вынуждены просить помощи у президента России и общественных организаций. Член ОП Якутии Наталья Холодинина рассказала, что в ОП скидываются своими деньгами, чтобы помочь купить уголь многодетным семьям.