Якутск, , 07:12 — REGNUM Член Общественной палаты Якутии, многодетная мать Наталья Холодинина обратила внимание на явное несоответствие поддержки многодетных семей в республике общероссийскому тренду на поддержку многодетных семей. В угольной Якутии многодетным малообеспеченным семьям, проживающим в домах с печным отоплением, не положено снабжение углем за счет бюджета, не положены и скидки на оплату ЖКУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас в республике нет скидки на ЖКУ специально для многодетных. Это касается и снабжения углем, дровами для тех, кто живет в домах с печным отоплением. По закону, общефедеральному, семья имеет право оформить субсидию на оплату ЖКУ, если у нее не хватает средств. И скидку должны предоставлять. Это — по федеральному закону. Но в нашей республике это не работает, так как не разработан нормативно-правовой акт по предоставлению этой скидки на ЖКУ. Мы, члены Общественной палаты Якутии, одни из первых обращались в суд в связи с этим обстоятельством, впервые еще лет десять назад. Но мы все суды проиграли, суды отказывают, ссылаясь как раз на то, что не разработаны нормативно-правовые акты в республике. А правительство Якутии не хочет их разрабатывать, они ссылаются на правительство России, которое, по их словам, не дает республике денег на эту скидку», — рассказала Наталья Холодинина.

Член ОП Якутии привела в пример соседний Приморский край, где многодетные семьи считаются региональными льготниками по оплате услуг ЖКХ, и им предоставляется скидка не ниже 30%, также есть скидки на вывоз ТБО, другие позиции.

Наталья Холодинина «А у нас в республике ничего такого не делается».

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Кузнецовых из Якутска попала в тяжёлую жизненную ситуацию. У семьи нет денег на уголь и еду. Они вынуждены просить помощи у президента России и общественных организаций. Член ОП Якутии Наталья Холодинина рассказала, что в ОП скидываются своими деньгами, чтобы помочь купить уголь многодетным семьям.