Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 06:50 — REGNUM Жители поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края обеспокоены начавшейся вырубкой леса у населённого пункта и намерены в знак протеста перекрыть федеральную трассу. Об этом сообщает газета «Вечорка».

»Мы заметили, что кто-то начал вырубать наш лес. Его нельзя рубить. Если вместо деревьев на этом месте появятся дома и магазины, то дождевые воды, спускающиеся с горы Маяк, затопят поселок», — поясняют селяне.

Но глава Атамановки Лариса Зимина такой постановкой вопроса, кажется удивлена: «Передача 120 соток земли, где лес, случилась в 2016 году. Где раньше были жители поселка, когда решался этот вопрос? Вся информация находилась на официальных сайтах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 г. Байкальская природоохранная прокуратура обнародовала итоги проверки, заявив о том, что в сфере лесовосстановления в Иркутской области и Забайкалье выявлены нарушения, характер и масштабность которых говорит о том, что соответствующие ведомства долгое время не выполняли свою работу.

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Всего в двух регионах «забыли» восстановить леса на территории более 2,5 тыс. га.

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