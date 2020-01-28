Пекин, , 06:48 — REGNUM В пять раз больше обычного — около 15 тысяч пациентов ежедневно принимают медицинские учреждения города Ухань, заявил председатель парткома города Ма Гоцян. Об этом 28 января сообщает информационное агентство «Синьхуа».

"В последние несколько дней число пациентов городских клиник в пиковые часы достигает 15 тысяч человек», — приводит слова Гоцяна агентство.

Он отметил, что ранее дневной показатель составлял около 3 тысяч человек и в настоящее время в 62 клиниках, которые в городе Ухань ведут приём пациентов, образовались большие очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 28 января количество жертв коронавируса выросло до 106 человек. 4515 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в 30 регионах Китая.

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