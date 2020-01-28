Киев, , 06:32 — REGNUM Водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выполнять требование пассажирки Ярины Черногуз прервать показ сериала на русском языке и высадил ее из салона. Об этом Черноуз, которая состоит в волонтерском движении, написала в Facebook.

После замечаний женщины на вопрос водителя о продолжении показа большинство пассажиров, по словам Черногуз, промолчали. Одна из ответивших назвала активистов убийцами, которые ездят на войну.

В итоге, как утверждает женщина, водитель согласился высадить Черногуз и ее знакомую, не дожидаясь окончания рейса, чтобы продолжить просмотр сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ. Они спровоцировали стычки, во время которых неустановленные лица распылили газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: 69% украинцев хотят свободно использовать русский язык