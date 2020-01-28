Москва, 28 января 2020, 06:28 — REGNUM Во вторник, 28 января, в Москве будет облачно, осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 29 января в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица, 0… +2 °С.
Скорость южного, юго-восточного ветра составит 5−10 м/с. В столице в связи с гололедицей объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °С днём и −5… −0 °С ночью.
В среду, 29 января, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области −3… +2 °С. Ночью в регионе −3… +2 °С.