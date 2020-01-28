Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Свердловской области температура воздуха может опуститься до минус 32 градусов. Такая погода ожидается на севере региона, сообщает областное управление МЧС.

Ночью ожидается 28−32 градуса ниже нуля. В дневное время диапазон будет от — 25 до — 27 градусов.

Морозы будут стоять до 30 января. Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге и окрестностях 27 и 28 января уже заметно похолодало, до минус 20.

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