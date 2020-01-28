Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM В Екатеринбурге 28 января отмечено резкое похолодание. Местами столбик термометра достиг минус 20 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным синоптиков, самым холодным днём января станет 29-е. Тогда столбик термометра опустится до минус 23 градусов и ниже. А в пятницу, 31 января, должно потеплеть до минус 10.

Отметим, январь 2020 года оказался на Урале сравнительно тёплым. Из-за плюсовых температур даже пришлось досрочно закрыть некоторые крещенские купели, кроме того, на некоторое время закрывали ледовые городки.