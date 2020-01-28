Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Воздержаться от поездок в Китай в связи с новым коронавирусом рекомендовала всем своим сотрудникам американская компания Facebook. Об этом 27 января сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, новые ограничения на поездки для персонала Facebook вступили в силу уже 27 января.

По новым правилам, при необходимости ехать в Китай сотрудники компании теперь обязаны запрашивать разрешение у руководства. А те сотрудники, которые уже находятся в Китае или недавно возвратились оттуда, должны работать удалённо, из дома.

Отмечается, что Facebook отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в США подтверждены пять случаев заболевания пневмонией нового типа гражданами, посещавшими китайский город Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран Евросоюза, США и Канада уже заявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса.

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