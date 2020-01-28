Шицзячжуан, Китай, , 06:05 — REGNUM Власти уезда Чжэндин городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй готовы заплатить вознаграждение в размере 1000 юаней (145 долларов) за информацию о тех, кто покинул блокированный Ухань, но не зарегистрировался должным образом.

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Эта мера, по мнению властей, поспособствует выявлению потенциально заражённых граждан, уклоняющихся по какой-то причине от обследования, пишет издание Biang.

«Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1000 юаней (145 долларов)», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Weibo.

Власти Китая по всей стране пытаются предотвратить распространение нового типа коронавируса, которым уже заразились 2835 человек, из них 81 человек скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье доставлены тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса.