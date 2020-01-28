Благовещенск, , 05:58 — REGNUM Решение суда о признании алиментщиков безвестно отсутствующими даёт право получать пенсию по потере кормильца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Амурской области.

Читайте также: В РФ из Азербайджана экстрадируют обвиняемого в неуплате алиментов

По решению суда в Приамурье шесть человек, уклоняющихся от уплаты алиментов, были признаны безвестно отсутствующими. Их дети теперь смогут получать от государства пенсию по потере кормильца, сумма которой составляет в зависимости от района региона, от 8 650 до 10 200 рублей в месяц.

Как рассказали в Амурском УФССП, в случае если розыск должника по алиментам в течение года ничего не дал, судебный пристав информирует об этом взыскателя, после чего можно обращаться в суд о признании безвестно отсутствующим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию из Азербайджана экстрадируют обвиняемого в неуплате алиментов.