Благовещенск, , 05:52 — REGNUM Порядка 80 человек, остающихся на китайской стороне, сегодня, 28 января, должны вывезти из Хэйхэ в Благовещенск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в социальных сетях туристы жаловались, что информация о начале работы пунктов пропуска через границу 27 января, оказалась неверной — из-за празднования китайского нового года обычно граница закрывается на несколько дней, но в этот раз перерыв в работе пунктов пропуска внезапно был продлён до 1 февраля. Туристы связали это продление с распространением в Китае коронавируса.

В амурском Минэкономразвития рассказали, что вывоз туристов будет организован на нескольких автобусах.

«У находящихся в Хэйхэ амурчан возникло опасение, что их больше, чем может вместить один автобус. Для всех граждан РФ, кто придёт на пункт пропуска Хэйхэ будет организовано возвращение домой», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы застряли в Китае — на пункте пропуска в Хэйхэ скапливаются граждане России, которые не могут вернуться на родину из-за перерыва в работе пункта пропуска.