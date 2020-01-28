Красноярск, , 05:26 — REGNUM Шефство над классом Юнармии в своей родной 42-й школе в городе Красноярске возьмёт заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Движение «Юнармия» позволит воспитать сильное, умное, и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и готовых её защищать, как делали это наши предки на протяжении всей своей тысячелетней истории», — сказал Швыткин.

Он считает, что юнармейцы уже являются образцом для подражания своим сверстникам и в учебе, и в общественной жизни. А его подшефный «8а» класс — дружный, сплоченный коллектив, внимательно изучающий историю Отечества и своей Малой Родины, принимающий участие в реализации патриотических проектов, в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе, спортивных занятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежная патриотическая организация «Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Министерства обороны России и лично Сергея Шойгу.

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