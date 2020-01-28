Владивосток, , 05:50 — REGNUM Отрицательный результат показало исследование женщины, госпитализированной во Владивостоке с подозрением на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее жительницу Челябинска, прибывшую во Владивосток из Шанхая, доставили в инфекционную больницу с жалобами на повышение температуры, слабость, головную боль, однако, исследование показало отсутствие у неё коронавируса 2019-nCoV.

По информации Роспотребнадзора, случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Приморье на настоящее время не зарегистрировано. Лабораторному обследованию подверглись трое пациентов, обратившихся в медучреждения с симптомами ОРВИ, ранее находившиеся в Китае. Все результаты обследований на новый коронавирус оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, принудительную госпитализацию разрешили в Японии в отношении лиц, имеющих симптомы заражения коронавирусом.

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