Владивосток, , 05:48 — REGNUM Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Тесты разработаны в научном центре «Вектор» в Новосибирске, рассказала руководитель приморского управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. По её словам, тест-системы уже показали свою эффективность во время исследований граждан, въехавших на территорию Приморья с признаками острой респираторной инфекции.

«Все пациенты — это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось», — сообщила Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирная организация здравоохранения включила Роспотребнадзор в реестр организаций, борющихся с коронавирусом.