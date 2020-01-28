Пекин, , 04:42 — REGNUM Уже 106 человек умерли в Китае от нового коронавируса, новых случаев заражения было зарегистрировано около 1,3 тыс. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло уже 2 тыс. 889 человек. Лидерство по количеству выявленных заболеваний среди регионов Китая по-прежнему удерживает Хубэй, где зарегистрировано 1423 случаев.

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Ранее сообщалось, что власти Китая выделяют дополнительно 9,95 млрд юаней ($1,44 млрд) денежных средство на борьбу с эпидемией коронавируса.

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