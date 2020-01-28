Москва, , 04:33 — REGNUM Мнение о том, что високосный год несчастливый, не разделяют почти две трети (64%) жителей России, следует из результатов опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Треть (33%) респондентов указали, что верят в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями. В частности, они отметили, что високосный год будет приносить несчастья и с ним будет связана повышенная смертность.

В центре отметили, что большинство респондентов (78%) знают, что 2020 год — високосный, ещё 9% считают, что он обычный, а 13% затруднились с ответом.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 января 2020 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет при помощи телефонного интервью. Погрешность в опросе с вероятностью 95% не превышает 2,5%.