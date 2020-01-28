Рига, , 04:22 — REGNUM Опрос, в котором приняло участие 1076 человек, проведённый Молодёжным агентством международных программ (JSPA), среди пользователей латвийского интернета в возрасте от 18 до 30 лет выявил, что половина молодых людей считает имеющиеся у них рабочие навыки недостаточными для получения работы «своей мечты», пишет портал nra.lv.

В то же время лишь 10% опрошенных признали, что используют возможности неформального образования, выполняя желаемую работу добровольно, и ещё 5% заявили, что проходили практику на предприятии с целью увеличить уровень своей компетенции.

У 58% опрошенных рабочий стаж превышает 3 года. В возрастной группе от 22 до 30 лет этот показатель намного выше — 96,7%. Трудовой опыт имеется у 77,4% молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Совсем не имеют его в этой возрастной группе только 6%. 50% честно призналось, что у них не хватает рабочего опыта, чтобы работать там, где им хочется. Важность владения иностранным языком для получения хорошей работы признает 47% опрошенных. 40% убеждены, что для этого им нужно овладеть набором специфических знаний и навыков. 19% кажется, что работодатель учтёт их активную жизненную позицию и волонтёрские навыки. Действующая программа Eiropas Solidaritātes korpuss (Корпус Европейской Солидарности), напоминает JSPA, в 2020 году в объёме 1 687 781 евро профинансирует тех предпринимателей, которые займутся трудоустройством молодёжи в своих компаниях. 5 февраля закончится срок подачи заявок от компаний на участие в этой программе.