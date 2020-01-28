Магадан, Магаданская область, , 05:47 — REGNUM Магаданская область в 2020 году на строительство и капитальный ремонт социальных объектов по программе «Единая субсидия» получит более 427 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Средства будут отнесены на обустройство трёх объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Магадане, плавательного бассейна с озонированием в Оле и укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева в Магадане вблизи Портового шоссе и улицы Портовой.

Всего в регионах Дальнего Востока в 2020 году по программе «Единая субсидия» начнётся строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет реализовываться новый механизм единой лизинговой субсидии.