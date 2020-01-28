Пекин, , 04:21 — REGNUM Коронавирус, с эпидемией которого в настоящий момент столкнулся мир, может передаваться от человека к человеку через слизистую глаза, заявил китайский врач Ван Гуанф, занимавшийся оказанием помощи больным и заразившийся данным вирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отметил медик, он мог заразиться из-за того, что не использовал защитные очки, при этом соблюдая другие меры предосторожности.

По данным вирусологов, заражение коронавирусом через слизистую имеет высокую вероятность, поскольку передача гриппа таким способом доказана.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный комитет по делам здравоохранения КНР объявил, что способность нового коронавируса 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усиливается.

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