Анадырь, , 05:44 — REGNUM В 2020 году на территории заповедника «Остров Врангеля» откроется пункт наблюдения за птицами (бёрдвотчинга). Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника.

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В 2020 году Минприроды открывает в России более 50 новых экологических маршрутов, в число которых вошёл промысловый дом на острове Врангеля — его предполагается превратить в пункт наблюдения за птицами, куда смогут приезжать туристы со всего мира.

«После капитального ремонта дом планируется использовать как базу для наблюдений за птицами на лагунах Попова и Предательская, и за морскими млекопитающими в заливе Красина», — сообщили в пресс-службе заповедника.

На острове можно увидеть 169 видов птиц, здесь же расположены крупнейшие в Чукотском море «птичьи базары». В 2019 году заповедник посетило более 1000 туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, комары проснулись среди зимы в воронежском заповеднике.