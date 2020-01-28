Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Atari объявила о том, что она намерена открыть в США сеть «игровых отелей». Об этом 27 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1221880564581572608

Компания отметила, что такие отели будут построены в различных городах страны. Проектом руководит продюсер Наполеон Смит III, ранее работавший над фильмами, перезагрузившими франшизу «Черепашки-ниндзя».

Согласно замыслу авторов проекта, новые отели предоставят посетителям «уникальный опыт проживания», в основу которого ляжет культовый бренд и подход к организации пространства, основанный на видеоиграх.

Отели Atari также предоставят гостям воможность окунуться в мир технологий виртуальной и дополненной реальности, кроме того, в них будут проходить киберспортивные мероприятия.

Напомним, фильм «Черепашки-ниндзя», вышедший в 2014 году, собрал в мире около $493,3 млн при бюджете $125 млн. Картина «Черепашки-ниндзя 2» при бюджете $135 млн менее успешно выступила в прокате, сумма её общемировых сборов составила $245,6 млн.

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