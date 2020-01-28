Куньмин, Китай, , 01:52 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая выявила 8000 случаев незаконной торговли дикими животными в 2019 году, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Полиция задержала более 7600 подозреваемых в рамках кампании по борьбе с преступлениями, наносящими ущерб диким животным в период с апреля по сентябрь 2019 года.

Полиция раскрыла банду, которая торговала изделиями из диких животных через интернет. Было задержано восемь подозреваемых, у которых было изъято продукции, включая тигровые шкуры и леопардовые кости на сумму более 60 млн юаней (около $8,74 млн).

Полиция также раскрыла 1562 случая, связанных с торговлей птицами и другими преступлениями. В общей сложности было изъято 7142 дикие птицы в рамках двухмесячной кампании, которая стартовала в сентябре 2019 года.