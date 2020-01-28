Ухань, Китай, , 01:45 — REGNUM Миграционный департамент центральной китайской провинции Хубэй приостановил предоставление услуг по выдаче паспортов, а также въездных и выездных разрешений для жителей Гонконга, Макао и Тайваня после вспышки коронавируса, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Ни одного пассажира, по последним данным, не покинуло материковую часть Китая за прошедшие четыре дня через Международный аэропорт «Тяньхэ» города Ухань или порт Ханькоу, сообщили в Национальной иммиграционной администрации КНР. Специальные каналы открыты только лишь для тех граждан, которые имеют веские причины покинуть КНР.

Всего, согласно последним данным, в провинции Хубэй зафиксировано 1423 случая заражения новым коронавирусом и 76 смертей. Еще 221 человек находится в критическом состоянии, 44 пациенты были выписаны из госпиталя.