Пекин, , 01:38 — REGNUM Супермаркеты Пекина сокращают время работы с целью борьбы с коронавирусом, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Многофункциональный бизнес центр Пекина Livat в южной части китайской столицы, который содержит рестораны, магазины и кинотеатры, сокращает время работы. Теперь он будет закрываться в 18:00 по местному времени, а не в 22:00.

Сотрудники Livat носят маски на работе, а персонал предлагает посетителям также надеть маски при входе в магазин. Другой торговый центр Grand Pacific в городском центре Сидань также перенес время закрытия с 23:00 до 16:00. Примеру этих двух торговых гигантов последовали и другие супермаркеты и торговые площадки города.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии коронавируса в Пекине было зафиксирована 72 случая заражения. Всего же количество заразившихся в Китае близится к 3000 человек, 80 человек скончались.