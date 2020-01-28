Лондон, , 01:25 — REGNUM Более чем 200 гражданам Великобритании предложат эвакуироваться на родину из китайской Ухани, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок в ходе выступления в парламенте, сообщает газета The Guardian.

Он отметил, что британское правительство уже прорабатывает планы оказания помощи гражданам Соединенного Королевства, находящимся в Ухани. Хэнкок также призвал всех британских подданных, находящихся в Китае, связаться с представителми МИД Великобритании.

При этом он добавил, что всем британцам, эвакуированным из Китая, предложат добровольно отправиться в медицинский изолятор, даже если у них не наблюдается симптомов заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января миздрав Великобритании заявил, что на территории страны находятся девять человек, которых подозревают в заражении коронавирусом нового типа. В ведомстве подчеркнули, что опасность вспышки заболеваний, связанных с новым вирусом, в Соединенном Королевстве остается низкой.

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