Москва, , 01:21 — REGNUM В России могут измениться условия выполнения принудительных работ осужденными, соответствующую поправку в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) разработали российские сенаторы. Об этом 28 января пишут «Известия».

Документ подготовили председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный. Они предлагают определить категорию осужденных с «социально значимыми или опасными для окружающих заболеваниями» и направлять их на принудительные работы только после лечения, либо при наличии справки о том, что их заболевание не угрожает другим.

Среди заболеваний, на которые обращают внимание сенаторы, должны быть туберкулез, а также гепатиты B и C. Исключены из этого перечня злокачественные новообразования, сахарный диабет и болезни, связанные с повышенным кровяным давлением.

Подготовленный сенаторами законопроект передан на рассмотрение в правительство, до 30 января там представят своё заключение по нему.

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