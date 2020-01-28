Москва, , 01:12 — REGNUM Восемь команд ВДВ начнут 1 февраля комбинированный пеший марш-бросок из восьми городов России в Москву. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«1 февраля сего года одновременно с восьми точек будет дан старт комбинированному марш-броску, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, который будет совершен комбинированным способом (на лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров)», — говорится в распространённом сообщении.

Уточняется, что за время марш-броска, который должен будет финишировать 17 февраля в Наро-Фоминске, десантники пройдут 7,5 тысяч километров и посетят более 100 городов, где пройдут уроки мужества, показательные выступления и другие патриотические мероприятия.

Одна из команд (по 30 человек каждая) — курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова. Остальные — представители гвардейских воинских частей и соединений ВДВ.

В путь десантников отправит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Во время марш-броска десантники посетят 14 городов воинской славы и 19 февраля прибудут на Поклонную гору в Москве.