Пекин, , 01:03 — REGNUM Государственная электросетевая корпорация Китая, являющаяся поставщиком электроэнергии для 1,1 млрд жителей Поднебесной, призвала обеспечить всей необходимой электроэнергией госпитали во имя борьбы с эпидемий коронавируса, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

В компании заявили, что она будет помогать строительству объектов электроснабжения 17 новых больниц, которые строятся в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса, а также поспособствует решению проблем с энергоснабжением в 114 специализированных госпиталей и 544 клиниках провинции Хубэй.

Компания уже пожертвовала 50 млн юаней (около $7,26 млн) провинции Хубэй в виде денежных средств на борьбу с коронавирусом и 60,28 млн юаней активами для строительства двух госпиталей в городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

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