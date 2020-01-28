Пекин, , 00:53 — REGNUM Министерство культуры и туризма КНР уведомило, что выездные экзамены на художественную аттестацию должны быть временно приостановлены по всей стране в связи со вспышкой коронавируса, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Данный шаг предпринят для того, чтобы обеспечить безопасность здоровью экзаменуемых, сообщили в министерстве, добавив, что дата возобновления экзаменов будет оглашена позже.

Согласно новой инструкции, власти в области культуры и туризма на местах, а также институты, проводящие такие экзамены, должны объяснить ситуацию экзаменуемым и их родителям. Кроме того, должны быть решены все их законные претензии и требования, включая возврат денежных средств за отменённые экзамены.