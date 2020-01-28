Пекин, , 00:47 — REGNUM Китай выделяет дополнительно 9,95 млрд юаней ($1,44 млрд) денежных средство на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Средства будут использованы на профилактику и контроль за распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, говорится в заявлении Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай выделил для профилактики и контроля за эпидемиологической обстановкой в стране на 2020 год в общей сложности 60,33 млрд юаней, из которых 50,38 млрд выделены на борьбу с коронавирусом.