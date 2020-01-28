Лхаса, Китай, , 00:40 — REGNUM Тибет временно закрыл для посетителей несколько туристических мест в рамках борьбы с распространением эпидемии нового коронавируса, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Данные меры предприняты с целью избежать больших скоплений людей в туристических местах и заблокировать распространение инфекции, сообщили в департаменте развития туризма региона.

Напомним, что в Китае выявлено уже 80 умерших от коронавируса и 2744 заразившихся. Из них 461 человек находится в критическом состоянии. 51 человек уже выздоровел.

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