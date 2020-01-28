Наньчан, Китай, , 00:30 — REGNUM Пациент, у которого был диагностирован новый коронавирус 2019-nCoV, оправился после перенесенной пневмонии и выписан из госпиталя в провинции Цзянси на востоке Китая, таким образом он стал первым излечившимся в регионе, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

38-летний мужчина из уезда Синань подвозил своего друга до города Хунху провинции Хубэй 3 января и вернулся в Синьгань 5 января. Вскоре у него появились симптомы лихорадки, кашля и сжатия в груди. Врачи выявили у него новый коронавирус. Пациент был направлен в Первый дочерний госпиталь Наньчанского университета 23 января.

Пациент находился в критическом состоянии, когда был доставлен в госпиталь, сообщил заместитель директора Департамента респираторной и реанимационной медицины госпиталя. Его состояние значительно улучшилось после лечения. Сейчас он полностью здоров.

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